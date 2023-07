Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Non abbiamo spazi idonei di esposizione solo portoni, marciapiedi, garage ed esercizi commerciali, se ci sono macchine parcheggiate passa solo una vettura per volta. A maggio un martedì siamo stati saltati nel giro complessivo dei sacchi blu ed ho telefonato al numero verde. Le risposte sono state di riprendere il sacco in casa fino alla settimana successiva (quale del mucchio? Solo io?), portarli alla stazione ecologica (anche quelli dei vicini?), fare un reclamo scritto (ho mandato una pec).A quella Hera ha risposto che è molto più semplice fare segnalazione da app il Rifiutologo.Così, venerdì, quando hanno ritirato i sacchi gialli solo dal lato destro della via, lasciando lì i nostri 5, ho segnalato il disguido. Niente è successo, così lunedì ho mandato altra segnalazione e intanto i sacchi erano diventati 8 o 10 perché dove vedi roba per terra ne metti altra, no? Oggi hanno raccolto la carta e i sacchi sono rimasti lì, aumentando ancora di numero e ingombrando ulteriormente il marciapiede. E ho fatto un'altra segnalazione.Ma tutto è rimasto come prima, indubitabilmente. Perché i problemi vanno segnalati, si manifestano buoni propositi per risolverli ma poi non si risolvono veramente. Vogliamo cassonetti per conferire non città immondezzaio.Grazie dell'attenzioneFoto archivio