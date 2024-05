Modena, raccolta rifiuti: così davvero non funziona

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la raccolta rifiuti così come congeniata non funziona e basta.Le fornisco i dati in sequenza di quanto accaduto. Ieri sera dopo le ore 20 deposito davanti casa il sacco della carta. Stamattina, verso le 8:15 al ritorno dall'edicola, mi accorgo che il mio sacco non era stato ritirato, mentre i sacchi delle abitazioni circostanti sì. Mi reco dal vigile presente davanti alla scuola di Albareto, gli spiego l'accaduto e gli chiedo se avevesse visto passare il camioncino della raccolta, così da poterlo intercettare e consegnare, io stesso, il sacco.Molto gentilmente l'agente della municipale mi risponde di non averlo visto passare e mi dice che l'unica strada è quella di telefonare ad Hera. Molto sconfortato, per non dire scocciato, mi accingo a tornare a casa per telefonare.

All'improvviso scorgo il camioncino che si sta recando nel parcheggio davanti alla farmacia (chi conosce Albareto, sa che la farmacia, la scuola e la mia abitazione sono tutte nel raggio di 100 metri). Trafelato mi reco davanti a casa, prendo il sacco e lo porto all'addetto alla raccolta davanti alla farmacia.



Lui si scusa per la svista, io lo rassicuro dicendogli che può capitare (se fosse stato un 'segnale' per le mie idee politiche ci sarebbe veramente da preoccuparsi), e la faccenda finisce lì.

Però, caro Comune, è il Sistema che non funziona. Già il sottoscritto, se non si fosse accorto della dimenticanza, e lasciando il sacco dov'era, avrebbe potuto incorrere in sanzioni per la presenza del sacco in orari non prestabiliti. E vallo poi a spiegare che è stato l'addetto alla raccolta a dimenticarsi...

Figuriamoci poi se non fossi stato a casa ed il tutto fosse capitato con la sola presenza dei miei anziani genitori.



Ce lo vedete un novantenne telefonare ad Hera per denunciare che un sacco è stato, sicuramente in buonafede lo ribadisco, dimenticato? Sindaco Muzzarrelli, ma per favore...

Ripristinate i cassonetti, tutti con Tessera Smeraldo, e chiudiamola lì (sbagliare è umano, perseverare è...). Grazie per l'ascolto.

Cordiali saluti,

Roberto Malavasi - Albareto