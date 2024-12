Modena, raccolta rifiuti: il rispetto dei cittadini è scomparso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

in tema di raccolta rifiuti, attribuire colpe a Muzzarelli oppure a Mezzetti, a Bonaccini (Regione tramite Atersir) o alla Filippi, agli ambientalisti o alla sinistra modenese, dire che siamo in continuità, in falsa discontinuità o che si tratta solo di ripicche personali, ormai non ha più senso.Solo un politicamente cieco non è in grado di rendersi conto di quanto accaduto a Modena, a 360 gradi, negli ultimi dieci anni. Anche in tema di rifiuti, inceneritore, oltre ad annessi e connessi.Già l'ex sindaco Pighi, con tutti i suoi limiti, era tutta un'altra cosa in tema di Rispetto (con la R maiuscola) della cittadinanza.Oggi, stasera 8 dicembre, c'è solo un 'piccolo particolare' da evidenziare. Mentre stanotte tutti i decisori e gli attuatori di questo demenziale piano di raccolta rifiuti porta a porta se ne staranno al calduccio sotto le soffici coltri, ci saranno dei poveracci i quali al freddo, al vento e sotto la pioggia dovranno, e lo dico con un'espressione dialettale, 'tirare su', a mano!, dei sacchi del rusco.

Tirare su dei sacchi del rusco a mano nel 2024! Per poco più di mille euro al mese in un'ottica perfettamente inutile se il beneficio della nostra differenziata viene rapportato al volume di inquinamento prodotto da Africa, Cina, India, Russia ed Usa. Questa è vera intellighenzia.

Però se questa forma di sfruttamento delle persone adibite alla raccolta (sfruttamento a mio modesto parere) va bene ai sindacati ed in particolar modo alla Cgil, sarcasticamente dico che... va poi bene a tutti.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto