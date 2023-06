Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Fermo restando che sono più che favorevole alla raccolta differenziata, il sistema così non funziona.Ho un bel da lavare (con dispendio di tempo ed acqua) i contenitori dei cibi in scatola, ma dopo anche solo un giorno puzzano. E sono fortunato che ho un garage esterno dove tengo il sacco giallo.E, tra l'altro, per limitare i danni (temo anche gli insetti che potrebbero essere attirati dalle scatolette), prima di metterli nel sacco giallo, i barattoli e le scatolette le inserisco in un sacchetto blu e lo sigillo per bene. Quanti soldi spesi.Forse sono un maniaco dell'igiene, ma non oso immaginare chi deve tenere plastica, barattoli, lattine (con residui di zuccheri) in appartamento. Istituzioni, ridateci i cassonetti con tutte le tessere che volete, ma non costringeteci alla sporcizia.Grazie per l'ascolto.Cordiali saluti,