Modena, rifiuti in strada: tre segnalazioni a Hera. Tutto inutile

Buongiorno nella nostra via via Bonasi la raccolta della plastica avviene con l'esposizione il giovedì sera, ebbene venerdi mattina 21 febbraio la raccolta ha saltato il nostro palazzo, ho intercettato intorno alle 8 un 'supervisore' avvertendolo, la risposta è stata 'ok provvedo subito'. Venerdì pomeriggio, non succedendo nulla, ho chiamato il numero verde, risposta dell' operatrice 'ok prendo nota e avverto'. Sabato mattina i sacchi sono ancora lì sulla strada: avverto nuovamente il numero verde, risposta 'apro una segnalazione nel giro di poche ore provvediamo'.

Domenica mattina i sacchi sono ancora lì come da foto. Passano i vari camioncini Hera o servizi ambientali ma non raccolgono. Che indecenza e mancanza di efficienza.

Lorena Schiavi