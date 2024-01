Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

senza dilungarmi troppo sulla questione, trovo singolare che il Comune prima conceda (sulla base di regole e requisiti evidentemente rispettati al momento della presentazione del documento di richiesta della sala) poi revochi la sala stessa , sulla base di motivazioni assai discutibili. Come noto, l'Italia fornisce armi e attrezzature militari ad una delle due parti belligeranti, peraltro non membro NATO nè UE, e non risultano comportamenti fascisti o razzisti in capo alla Federazione Russa, che è composta da oltre cento etnie con altrettante lingue e dialetti.Spiace, poichè sarebbe stato utile ascoltare anche l''altra parte', in un conflitto di cui noi europei sappiamo fondamentalmente nulla.Occasione persa.Un cordiale saluto