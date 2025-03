Modena, servizi igienici off limits: per i turisti è un vero problema

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Segnalo con dispiacere, in una città civile e ospitale come Modena, il fatto che i bar-tavole calde lungo il viale che dalla vostra stazione porta in centro (viale Crispi), sono privi di servizi igienici o negano il loro utilizzo ai clienti con scuse difficilmente credibili. Alcuni bar, ad esempio, sono anni che affiggono il cartello 'guasto' al Wc e ogni volta che torno a Modena la scena si ripete

Ma è possibile? Per noi turisti che ci spostiamo in treno tutto ciò è motivo di grande disagio anche perchè i servizi igienici a pagamento della stazione la sera chiudono e chiudono anche quelli del bar, pur continuando il servizio al bancone e ai tavoli.

Chiaramente fuori dalla stazione, accanto al chiosco dei biglietti degli autobus, la puzza e il fetore di urina è insopportabile. Povera Modena, ma soprattutto poveri turisti. Circa sei mesi fa ho segnalato la cosa al vostro nuovo sindaco con una lettera, ma quando giovedì scorso sono tornato a Modena per il discorso di Sandrone ho notato con amarezza che nulla è cambiato

Ho spedito la stessa lamentela alla polizia locale e all'Ufficio igiene e anche ai giornali come il vostro sperando in una maggiore sensibilità.

Ringrazio e spero le cose cambino, altrimenti io come tanti amici turisti, non verremo più.

Un turista di Torino che ama Modena