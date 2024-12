Modena, sicurezza a scuola: caro sindaco che arroganza sfidare la platea

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lei che dal palco ha sfidato la platea dei convenuti alla Sala Gesù Redentore con tono di sfida chiedendo loro soluzioni, Lei che non conosce nulla di Modena e vi ci è stato recapitato da Roma con scalo Bologna su disposizione del Pd - ha provato a domandar consiglio alla dottoressa Camporota (accomodata alla sua sinistra) che ha una ultratrentennale esperienza in gestione di disordine pubblico ed ora occupa la poltrona di assessore alla Sicurezza della sua giunta?Se proprio non trovaste alcuna soluzione, provo a darvi un suggerimento che mi sovviene citando l'articolo n 629 del codice penale. 'Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.

000 a euro 4.000.'

Nell'ordinamento italiano la legge è uguale per tutti: essa non fa differenze di colore, genere, età, religione. 'Chiunque...' E chi trasgredisce venga trattenuto, sottoposto a giusto processo e giudicato senza pregiudizi.

Coloro che Lei ha benevolmente definito 'ragazzi' sono nient'altro che delinquenti di strada e come tali devono essere trattati. A maggior ragione se colti in flagranza.



Ma forse Lei, pur ben sapendo che la legge è uguale per tutti, è intervenuto con la missione di darci ad intendere che non siete in grado di controllare il territorio perchè in passato si è esagerato con il dosaggio dei flussi migratori, che ora la situazione si è fatta incontrollabile e che quindi, sì, la legge sarebbe uguale per tutti ma forse è meglio per tutti che la sua applicazione sia fluida: d'altra parte è più politicamente remunerativo sottrarsi docilmente dall'applicare della legge ostentando inclusività anzichè indossare pugnacemente l'elmetto e lottare palmo a palmo per riguadagnare territorio.

'Chi perde spiega': lo insegna Julio Velasco, nostro concittadino onorario al quale gli atteggiamenti imbelli dei suoi atleti sono sempre stati indigesti. Ebbene sappia che noi non siamo venuti per sentire le vostre spiegazioni, noi da voi pretendiamo soluzioni ed azioni.

Riverisco.



Acardo Lugli