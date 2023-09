Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Anche quest'anno Hera e le azione in subappalto fanno usare il soffiafoglie alle 5.40 del mattino in viale Amendola, mentre da regolamento comunale si può usare dalle 7 alle 20.Quando li avevo chiamati l’anno scorso, la loro giustificazione è stata che così riuscivano ad iniziare prima il turno ed assumere meno persone per pulire tutto il viale, ma a me poco importa dei loro costi.Quest'anno ho provato anche a chiamare il numero delle emergenze dei vigili (05920314) che dovrebbe essere attivo h24: nessuna risposta. Ed ho premuto sempre il tasto 1 come da istruzioni, ma hanno disabilitato l’inoltro delle chiamate. Perché? Perché non avranno nessuno che risponde alle emergenze. Sempre risparmio dei costi.Che bella città è diventata Modena. Meno male che tra poco ci saranno le elezioni: Muzzarelli fa di tutto per far perdere il suo partito per la prima volta da 80 anni.Saluti