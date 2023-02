Modena sporca e degradata, uno spettacolo indecente

mi sono recato presso le poste di via Vaccari e lo spettacolo che mi sono trovato davanti era quello delle foto allegate.Sono appena tornato da una settimana di lavoro a Cremona, città amministrata dallo stesso gruppo politico che amministra Modena, ma la situazione è completamente diversa, in città non vi è una carta per terra, mentre Modena ovunque giri mostra sporco ovunque lungo le strade, in centro, uno sprofondo senza fine...Povera Modena.