segnalo il pessimo servizio reso dallo Sportello Clienti HERA in via Razzaboni 80 a Modena.Da tecnico mi sono recato, con delega del mio cliente, allo sportello per varie richieste di spostamento contatori e richiesta di sopralluogo dei tecnici di In Rete Distribuzione, per variazioni tecniche del sistema di distribuzione.Premetto che in passato tali richieste, fatte mediante con il servizio telefonico, non sono andate a buon fine o avviate in modo errato. Per questo occorre recarsi di persona presso lo sportello.Tornando alla cronaca della giornata, dopo un'ora e trenta minuti di attesa, avevo ancora una decina di clienti in attesa che mi precedevano. C'era chi aspettava da più di due ore.Il motivo di tale coda, è palesemente dovuto a mancanza di personale, cioè 2 sportelli aperti su circa una ventina.Ad una mia richiesta di spiegazioni all'impiegato di turno presso la ricezione clienti, mi è stato risposto che non potevano farci nulla.

E' grave che una Multiutility che fattura centinaia di milioni di euro, non abbia un ufficio gestione del personale capace di pianificare le ferie dei dipendenti.

Un cordiale saluto

Maurizio Manzini



Si ringrazia, innanzitutto, il vostro lettore per la sua segnalazione, che è importante e sarà certamente tenuta in considerazione per migliorare ulteriormente il servizio offerto.Non avendo informazioni più dettagliate sul cliente, non è possibile verificare nello specifico quanto accaduto in occasione della sua visita al nostro sportello.Possiamo tuttavia affermare che teniamo costantemente monitorati i tempi di attesa e ci preoccupiamo di migliorare, fornendo sempre ai nostri clienti le informazioni e la consulenza necessari.Dalle nostre rilevazioni risulta che per lo sportello di via Razzaboni il tempo medio di attesa è circa 10 minuti e solo in pochissimi casi le attese si possono protratte per oltre un’ora.Ricordiamo, inoltre, che tramite il numero verde o registrandosi alla nostra app Myhera è possibile prenotare un appuntamento personalizzato presso lo sportello del Gruppo HeraCi scusiamo, quindi, per le difficoltà incontrate dal lettore, e restiamo disponibili a un confronto per una più dettagliata verifica sull’episodio.