Buongiorno direttore,ho appena letto l'articolo sulle dichiarazioni di Mezzetti 'stop ad alveare di strade'. Ma Mezzetti ci prende in giro?Si vede proprio che non è di Modena e che ha vissuto a Modena solo per pochi anni. Risponda, Mezzetti, alla semplice domanda. Chi è che, per ragioni partitiche (si noti, partitiche e non politiche) negli ultimi quarant'anni ha distrutto il commercio di vicinato, creato solo centri commerciali rendendo di fatto la vita di paese e quartiere impossibile e costringendo tutti i modenesi, tutti!, ad essere automuniti solo per andare a fare la spesa?Sono stato io, o è stata il Partitone al quale apparteneva e, di fatto, appartiene tuttora? Ma cosa crede Mezzetti, che noi modenesi siamo dei sadomasochisti ed utilizziamo l'auto solo per far danni a noi stessi ed agli altri? Venga, Mezzetti, a vivere al di fuori delle mura e si renderà conto di quanto servano le auto e le strade. Eccome se le strade servono, sono indispensabili: non siamo tutti dei fighetti in bici.Cordialmente,P.S. E, purtroppo, indietro non si torna. Il danno l'hanno fatto loro ed ora non possiamo che cercare, per quanto possibile, di gestirlo.