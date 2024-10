Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ho notato che le transenne per lavori sono state rimosse dalla chiesa monumentale di San Domenico. Bene, e ora che cosa ne vogliamo fare?Spero vivamente non l'ennesimo edificio sacro a uso laico, che sembra essere lo sport cittadino.Occorre un serio ripensamento di tutta l'amministrazione delle magnifiche chiese del centro storico, partendo dalla consapevolezza che solo attraverso le comunità monastiche si possono avere continuità gestionale e rifioritura di quell'afflato che è andato affievolendosi per mille ragioni.Mi auguro che il nostro arcivescovo voglia riflettere sul tema e sterzare energicamente verso direzioni ben più costruttive di quelle attuali.Con i migliori saluti