Anche, e sottolineo anche, oggi pomeriggio, mentre mi recavo a Modena in bici, ho rischiato di essere investito da uno di quei camion tipo da cava che, presumo, non sono certo, arrivasse dal sito di smaltimento inerti di cantiere recentemente autorizzato dal Comune fuori dell'abitato di Albareto.Se mi è concesso vorrei approfittare della vostra disponibilità per chiedere al Comune di Modena cosa intende fare con Strada Albareto (tutta, nei 6 chilometri circa che vanno dell'estremo nord della frazione alla Crocetta). Ed aggiungerei anche il tratto che porta a La Rocca. A Modena non ci sono solo Via Emilia centro, Corso Canalchiaro, i ciottoli di Piazza Grande e... Via Argiolas.Ci sono anche le frazioni. Ad Albareto le telecamere per verificare qualità e quantità del traffico ci sono. O per muoversi serve il morto anche qui? Probabilmente se toccasse al sottoscritto qualcuno stapperebbe...Grazie per l'ascolto.