Buongiorno,volevo far presente ad Hera che il loro nuovo sistema della Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) non tiene per niente conto di chi in casa possiede uno o più gatti.La lettiera dei gatti infatti deve essere pulita almeno una volta a settimana circa, e la sabbia utilizzata va buttata (come riportato sulla confezione e secondo le norme consegnate da Hera) nell’indifferenziata. Il problema è: come si fa smaltirla se si ha la possibilità di usare il bidone dell’indifferenziato così poche volte all’anno? Mi auguro che questo aspetto venga preso in considerazione perché questo nuovo sistema potrebbe nuocere sia a chi ha animali in casa (che si ritroverà costretto a pagare molto di più rispetto agli altri), sia agli animali stessi (i cui padroni, vedendo i costi troppo elevati, potrebbero decidere di abbandonarli), sia all’ambiente (dato che sicuramente non mancherà chi cercherà di ovviare il problema smaltendo la sabbia della lettiera in modo errato).P.S.: Sappiamo che in commercio esiste un tipo di sabbia che può essere smaltito nell'organico, ma il costo a confezione di questo prodotto è troppo elevato.