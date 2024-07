Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' un quartiere tranquillo ma penso che ci sia un grosso problema: il traffico. Non è una battuta alla Johnny Stecchino, ma il rumore e le macchine che passano davanti a casa mia, superando i limiti, fanno si che oltre al rumore vi sia anche un problema di sicurezza.Attraversare le strisce pedonali è sempre più difficile e per me andrebbero messi dei dossi per evitare che le macchine passino a folle velocità.Ci sono anche bus e camion che passano creando non pochi disagi.