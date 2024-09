Modena, trasporto pubblico locale non porta voti e non interessa al Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

per una volta, diciamoci la verità.Riconosciamo che il trasporto pubblico locale all'interno del comune di Modena poco interessa al Pd per una semplice questione di bacino elettorale.Ripeto, bacino elettorale. Giro Modena in bicicletta ed osservo le persone alle fermate degli autobus: sono perlopiù giovanissimi studenti o immigrati. Entrambe le categorie non portano voti.Modena è una città di arricchiti e l'arricchito ha l'ostentazione come prima necessità da esaudire. Il modenese medio si compra il macchinone e con quello ci va dal tabaccaio a 200 metri da casa.Il modenese medio non gira in autobus, però vota. La classe dirigente politica locale per mantenere l'ottantennale potere ha bisogno di quel voto, il voto del modenese medio che non si sposta in autobus: per cui, in tema di trasporto pubblico locale, tante belle parole e pochi fatti.

E dire che le risorse per potenziare il trasporto pubblico modenese ci sarebbero anche ma, oltre che ostentare, tramite il macchinone, la ricchezza raggiunta, l'arricchito modenese medio ha bisogno anche 'vestirsi' in modo adeguato per non sfigurare e, già che ci siamo, camuffare le origini.

Ed ecco, puntuali, arrivare in soccorso i capi politici locali, i quali, invece di utilizzare le risorse pubbliche per aumentare le retribuzioni degli autisti degli autobus rendendo attrattivo il mestiere anche in quel di Modena, foraggiano i vari Ago, ex Fonderie e Festival della Filosofia: una patina dorata per coprire un fondo un po' meno luccicante.

Per poi dare la colpa di ogni lacuna, in qualsiasi settore, all'attuale Governo. Mi permettete una metafora, forse irriverente, riguardante non solo la gestione del trasporto pubblico comunale, ma la gestione dell'intera città? Il Pd modenese è come quel gestore di gabinetti che si preoccupa di disseminare i locali adibiti allo specifico uso di libri e riviste per agevolare il durante, dimenticandosi della carta igienica per affrontare il dopo: insomma, tralascia sempre gli aspetti veramente importanti.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto

P.S. Da Albareto, con i mezzi pubblici, è impossibile partecipare al Festival della Filosofia: non si riesce a rientrare, se non il giorno successivo. Taxiiii....