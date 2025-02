Modena, tre bidoni abbandonati pieni di liquido: Hera non interviene

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Buongiorno sono Chiara Fangareggi, abito a Modena strada Contrada 348/9 (zona nuovo Ippodromo). Da più di una settimana hanno abbandonato davanti al cancello del mio campo tre bidoni pieni di materiale pericoloso non meglio definito ma sicuramente tossico... Avvertita Hera e Municipale sono venuti a transennare i bidoni ma è passata una settimana e nessuno è venuto per la rimozione.

Tre giorni fa qualcuno ha rovesciato uno di questi bidoni e il liquido contenuto si è riversato nel mio campo. Hera mi ha detto che ora spetta a me occuparmi della pulizia, dato che il liquido è finito nella mia area privata (a mie spese ovviamente). Nel frattempo nessuno è intervenuto e i bidoni sono ancora lì. Ho chiamato tante volte Hera e Municipale ma nulla da fare...

Soprattutto vorrei sapere di quale materiale liquido si tratta perché fa un odore strano e non vorrei fosse pericoloso per la nostra salute.

Chiara Fangareggi