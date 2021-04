Modena, una città sporca: ecco come è ridotto il 'salotto buono'

Buonasera direttore,leggendo nei giorni scorsi sul suo giornale online una lettera che segnalava lo stato di sporcizia in cui versa città, essendo un residente del centro storico oggi ho voluto fare una 'passeggiata fotografica' per immortalare con alcuni scatti lo stato in cui versa il centro storico di Modena.Via Malatesta dove risiedo dalla finestra di casa risulta essere un tappeto di mozziconi di sigarette uno spettacolo indecente, scendo le scale esco giro a sinistra e vado verso la via Emilia, poco prima dell'incrocio vetri di bottiglie di birra fracassate, frutto della serata brava dei balordi che imperversano nelle notti di coprifuoco; attraverso la via Emilia e mi trovo in piazzetta Muratori nella aiuola dell'alberello bottiglie di vino abbandonate e cocci di queste ultime, deiezioni di animali liquide e solide.Procedo in Carteria arrivando all'angolo con Sant'Eufemia sotto il portico una delle varie discariche del centro con ogni qualsivoglia tipo di rifiuti abbandonati, odore nauseabondo di urina umana e animale che ti toglie il fiato e muri ingialliti...Proseguo per Sant'Eufemia verso Piazza Grande scattando qua e là foto di rifiuti abbandonati ovunque, cartacce, mascherine, escrementi di animali e urinate ovunque, per prendere via Selmi ed imbattersi nell'ennesima discarica a cielo aperto sotto un bidoncino dei rifiuti, proseguo per via Selmi e i bidoncini sono pieni con il pattume che straborda. Giro in via Cervetta per rientrare verso casa e l'odore nauseabondo di urina pervade tutte le strade secondarie come cartacce e sporcizia ovunque.Questa è stata una breve passeggiata di 500 metri intorno a casa, ma posso garantire che è lo stato in cui versa il 'salotto buono' di Modena, un percorso 'minato' tra deiezioni umane e animali, degrado e abbandono ovunque, una cosa indecente per una città come Modena, una città che a sentire la propaganda sarebbe 'esempio di buon governo'.Quello che mi chiedo è: dove si vuole arrivare? Questa domanda me la faccio tutti i giorni che posso passeggiare per la mia città, ricordando la pulizia di un tempo, gli spazzini con le scope per strada, i bidoni dei rifiuti, i cestini tenuti sempre svuotati; io da Modenese mi vergogno e mi chiedo se chi ci amministra passeggia e guarda per terra, oppure fa finta di non vedere, oppure ancora peggio vede e gli va bene così, perché quello che io oggi in 30 minuti ho immortalato e le allego non può passare inosservato.La totale assenza di senso civico, di controlli dei vigili urbani, il permissivismo che taccia di razzismo o fascismo qualsiasi voce contraria o critica, ha portato la città ad uno stato di degrado mai visto prima, mentre i nostri amministratori si autoincensano Modena sprofonda; questo non è dovuto all'assenza di denaro perché le tasse comunali aumentano quasi ogni anno e qua da noi queste si pagano, ma a scelte a dir poco folli di chi guida.Come rimpiango i Giuliano Barbolini e le Alfonsine Rinaldi, persone di spessore assoluto, ma anche umili che vedevi camminare per la città, ascoltare la gente, prendere atto e poi cercare di risolvere le magagne.Ora tutto ciò è morto e gli ultimi 20 anni di amministrazione ne sono state la pietra tombale.