Modena, una differenziata così proprio non la capisco....

A: La zona è in campagna e sono stati tolti i cassonetti per sfalci e potature. Risultato: non taglio o poto più niente.B: Giovedì, venerdì e domenica nessuna raccolta: ergo ci si tiene plastica, carta e vetro in casa per 15 giorni a macerare. Onde evitare al massimo odori sgradevoli sciacquo bottiglie e contenitori di plastica (carne, formaggi...) prima di buttarli e qui mi viene da pensare che bisognerebbe risparmiare l'acqua e ci bombardano ogni giorno con il pericolo siccità...C: il kit consegnato per un nucleo composto da una persona è il medesimo che viene consegnato ad un nucleo di 4 come siamo noi.In sintesi la differenziata a Modena si faceva già da anni e avrei compreso se avessero ritirato esclusivamente i cassonetti dedicati all'indifferenziata sostituendoli con quelli odierni per incentivare maggiore attenzione da parte dei cittadini. Così proprio non la capisco.Un cordiale saluto e ancora grazie per la vostra attenzione.