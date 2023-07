Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ho segnalato la cosa venerdì 14 nel tardo pomeriggio, lunedì 17 e mercoledì 19, dopo che con la raccolta dei sacchi blu avvenuta martedì i sacchi lì erano rimasti. Nulla. Non solo, i sacchi erano nel frattempo aumentati, perché si sa se qualcuno lascia lì dei rifiuti allora posso anche io, è il famoso effetto discarica che in questi mesi vediamo ovunque in città.Ma quando succede sotto casa tua e nel tuo cortile, allora pesa di più. Ma anche si sono aggiunti i sacchi della plastica di questa settimana.Per fortuna, in mattinata sono stati ritirati, questa volta ma l'efficienza e non la fortuna deve essere il criterio. Io la raccolta differenziata la ho sempre fatta con cura e attenzione, perché ora devo accettare tutto questo? Perché non posso conferire la plastica, puzzolente e ingombrante ogni volta che voglio ma devo aspettare una settimana? Devo lavare i rifiuti, stoccarli in balcone o in garages e poi avere una discarica davanti al portone? Non lo accetto.