).Ciò vuol dire che qualcuno ha 'passato' l'intera mailing list dei dipendenti comunali al candidato Pd Massimo Mezzetti.Accadde cosa analoga anche nel 2014 in occasione delle 'primarie' Pd per il candidato sindaco, nella quale occasione fu Muzzarelli ad usufruire delle stesse 'attenzioni'.Ancora una volta una parte politica fa carta straccia della privacy e con l'arroganza che li contraddistingue qui a Modena, usano la struttura amministrativa Comunale come se fosse uno dei loro 'circoli' di partito, perchè sanno che nonostante le varie segnalazioni come questa che sto scrivendo, ne usciranno come sempre impuniti.Una domanda mi sorge spontanea: cosa farebbe il Pd se un abuso di privacy di questo tipo fosse fatta da un candidato di centro-destra?Cordiali saluti