'Modena, vergogna scuole Pascoli: a pranzo sui banchi di lezione'

Mi chiamo Lisa Caselli e sono la mamma di un allievo della scuola Pascoli di Modena, l’ultimo di 3 figli che hanno tutti frequentato questa scuola. Sento di poter affermare di conoscere bene la scuola anche in virtù del fatto che sono 9 anni che la frequentiamo (negli ultimi tre anni qualitativamente è davvero degenerata) e credo che da parte del Comune sia riprovevole l’attivazione di un servizio mensa alle condizioni che vado a descrivere.

Dopo un lungo periodo di ristrutturazione della durata di un anno, in cui le famiglie hanno subìto un grande disagio nell’organizzazione tempistica e logistica dei propri figli, la scuola Primaria Pascoli di Modena in via Barbieri 43, ha riaperto le aule (qui il comunicato del Comune) agli alunni il 16 settembre 2019, secondo un nuovo orario che prevede il sabato a casa e un conseguente rientro pomeridiano dalle 14.30 alle ore 16.30 (previsto il martedì).

Al disagio reale ma a suo modo necessario subìto per la ristrutturazione, ora si aggiunge il disagio per l’attivazione di un servizio Mensa che non solo non era necessario, ma che realmente non garantisce le condizioni igienico-sanitarie necessarie e sufficienti.

La scuola, infatti, non dispone di un refettorio o di uno spazio idoneo a supportare un Servizio Mensa, quindi, nello specifico, i bambini (dalle classi prime alle classi quinte) consumano il pasto all’interno delle classi e ognuno sul proprio banco dopo 5 ore di lavoro al mattino e prima di altre 2 ore di lavoro pomeridiano, senza che ci sia possibilità di aerare sufficientemente gli ambienti e igienizzarli a dovere, per un totale di 8 ore all’interno della stessa aula. Disordine, sporcizia e correnti fredde (dovute all’entrata e uscita dei carrelli della Cooperativa dispensatrice posizionati nei corridoi) sono i piatti serviti sui banchi di scuola. Decisamente un primato da parte della Scuola Pascoli su tutto il territorio modenese. Consumare il pasto all’interno delle classi è o è diventato requisito necessario e sufficiente di igiene e sanità del servizio? Questa la domanda a cui ad oggi, ancora, il Comune (più volte interpellato) non ha dato risposta. Non può essere regolare mangiare in classe sui banchi! In nessun’altra scuola questo accade. E per fortuna.

Lisa Caselli