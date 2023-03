Modena, via Gallucci: immondizia di fianco ai tavolini. E' igienico?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Oltre a questo degrado a cui assistiamo quotidianamente in centro storico e zone limitrofe, mi domando se sia normale che in via Gallucci i bidoni della differenziata utilizzati dai locali siano posizionati davanti alla porta dei locali stessi e di fianco ai tavolini usati per la consumazione all'esterno.Sinceramente non trovo che questo sistema sia igienico e lo spettacolo di questi sacchi sparsi per le strade, dove giacciono fino a tarda mattinata o primo pomeriggio dei giorni destinati alla raccolta da parte di Hera, sia un bel biglietto da visita per Modena.Grazie per l'attenzione