Caro direttore,Ho letto che ' Modena volta pagina ' avrebbe invitato la giunta (dato che l'opposizione non è pervenuta) a essere meno critica nei confronti del sindaco Mezzetti: 'bisogna lasciarlo lavorare'.Bene, allora perché dobbiamo ancora assistere a questa abietta rappresentazionedopo proclami sul ripristino dei cassonetti?Volti davvero pagina il nostro primo cittadino ed entri finalmente in empatia con una città che non ha più un volto.Cordiali saluti