Ieri mattina sono passati per la raccolta sacchi gialli tutto intorno nelle vie adiacenti tralasciando la nostra, con tanto di sacchi davanti alle abitazioni. Tutto il giorno a telefonare invano fino a ieri sera quando hanno aperto la pratica con un numero. È una vergogna! Di quale personale si avvalgono per la raccolta? E noi paghiamo, intanto stamane è ancora tutto fermo.Aggiungo che capita di dover fare la vedetta perché ci sono operatori molto distratti, abbiamo dovuto riprenderli più volte a voce sottolineando la presenza di altri sacchi. Perché o si fermano solo all'inizio o vanno in fondo tralasciando i primi cancelli. Non è che dobbiamo vivere nell'ansia che i rifiuti vengano raccolti o no e fare le vedette, verrebbe da dire di scaricare tutto davanti ad Hera.