Monopattini, così aumentiamo i pericoli della giungla urbana

A proposito di monopattini elettrici, incentivati all'acquisto ed uso dal nostro governo, ne vogliamo parlare?

Non c'erano già un discreto numero di individui senza senso civico in sella alla bicicletta, senza il minimo rispetto delle norme del codice della strada e del buon senso?

Qualche esempio:

- percorrere strade contromano in barba al fatto che siano a senso unico o a doppio senso di marcia;

- non utilizzare le piste ciclabili quando sono presenti, ridicole a volte ma esistenti;

- sfrecciare zigzagando senza ritegno sui marciapiedi;

- attraversare sulle strisce pedonali restando sulla sella e non accompagnandola oppure sugli attraversamenti ciclabili senza palesare minimamente l'intenzione, come ci insegnavano una volta, ma improvvisamente senza lasciare il tempo di realizzazione al (povero a volte) automobilista.

E nessuno dice nulla, nessuno rimprovera, nessuno sanziona anzi, meglio far finta di non vedere...

Ed ora aggiungiamo nella giungla anche i monopattini che, come le biciclette elettriche, in molti casi sono veloci quanto i vecchi cinquantini ma non è ugualmente regolamentato il loro utilizzo.

Come al solito, attendiamo un certo numero di disgrazie, non per regolamentare ma semplicemente per farci l'abitudine e continuare a vivere nella più totale indifferenza.

Cinzia Gori