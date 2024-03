Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'immagine visiva è più forte della parola, il discorso per immagini resta impresso più a lungo perchè suscita emozioni più che ragionamenti e se il tema è religioso scatena persino autocensura, la paura del peccato, della rottura degli argini: non basta un velo che anzi stuzzica la fantasia.Chi non ha retto a tutto questo ha riesumato il rito dei pentimenti per procura, fedeli che espiano il peccato di altri con manifestazioni pubbliche di purificazioni collettive.Difficile anche per la Diocesi convincerli che Dio sa il fatto suo in tema di punizione ed espiazione.