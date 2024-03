Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

oggi ho imparato una parola nuova: aniconismo. L'Islam ha risolto il problema di cui in seguito mediante l'aniconismo. Sono solo spettatore, ma sono cristiano (sono nato e cresciuto in Italia).Anche se non credente, la vicenda della mostra di Saltini a Carpi mi sta annichilendo. Ho letto l'intervista di Saltini ad un quotidiano locale, la lettera della professoressa Deanna Guidi, la replica della signora Adele Visconti ed adesso ci si mette anche Paride . Perché questo parlare per metafore, che poi chi dice, in caso di contestazioni, può sempre ribattere di essere stato male interpretato?Perché non si dicono le cose chiaramente? Facciamoci due domande e cerchiamo due risposte:- nel quadro più contestato, cosa sarebbe successo se al posto di Gesù Cristo fosse stato rappresentato Maometto?- ammesso e non concesso che un pittore avesse avuto l'ardire di rappresentare Maometto, il quadro sarebbe poi stato esposto in una Moschea? Di questo bisognerebbe parlare esplicitamente.Del fatto che, tafazzianamente, contro i cristiani tutto è concesso. Si pensi a quello che si vede nei gay-pride! Con la scusa dell''arte'. E con il benestare della dirigenza Cattolica.Cordialmente,