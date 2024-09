Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ho letto con attenzione quanto scritto sui movimenti che si stanno determinando all'interno del PD e le candidature che sono state avanzate per il rinnovo del consiglio Regionale.Sulla candidatura di Muzzarelli per ricoprire eventualmente la funzione di Assessore alla Sanità penso che sarebbe stato opportuno candidare un medico esperto nella gestione di tale settore.L'ipotesi che Muzzarelli possa diventare Assessore alla Sanità non incontra certamente il mio gradimento in quanto a suo tempo assieme alla dottoressa Borsari ritenne che fosse giusto chiudere il Punto Nascite dell'Ospedale di Pavullo per ragioni di sicurezza.Una posizione sostenuta nel corso di un incontro pubblico al Mac Mazzieri di fronte ad una sala strapiena di cittadini residenti nel territorio del Frignano.In quella occasione vennero consegnate alle figure tecniche-politiche che intervennero all'iniziativa 5000 firme a sostegno del mantenimento dell'apertura del Punto Nascite. Firme rifiutate peraltro da Muzzarelli.Ancora oggi sono convinto che dietro alla giustificazione tecnica si nascondesse invece un disegno politico che ha poi portato anche al declassamento dell'Ospedale di Pavullo.Un obiettivo perseguito anche dalla Conferenza Socio Sanitaria Provinciale quando decise che la stessa Struttura Sanitaria diventasse di prossimità e non più di area com'era.Una decisione che contribuì infatti a rendere precaria la presenza di alcune prestazioni specialistiche sul territorio del Frignano.Cordialmente.