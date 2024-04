'Nel bilancio di mandato del sindaco la Modena che non c'era'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

C'era una famiglia illustre a cui è stata dedicata una piazza che potrebbe essere utile d'estate per cuocere le uova senza effetti climalteranti e d'inverno puó diventare pericolosa perchè le frequentazioni non sono del tutto raccomandabili sopra e sotto il garage seminterrato. Parlo dell'ex Amcm che si è trasformata nel simbolo delle occasioni sprecate di questa amministrazione.

Non c'era la cementificazione dell'autodromo di Marzaglia, non c'era il fallimento della raccolta mista stradale (non è porta a porta) e c'era la conferma che l'inceneritore trasforma l'acqua in vino...

Mercoledì 3 aprile è andato in scena uno spettacolo che, a mio giudizio, i modenesi non meritano più...80 anni sono stati più che sufficienti...



Vittorio Ballestrazzi - ex consigliere comunale