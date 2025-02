'Non c'è salvezza nella laicizzazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gentile direttore,

Nel passare davanti alla chiesa monumentale di San Domenico di recente riaperta al culto, mi è tornata in mente una lettera comparsa sulla sua testata il 13 ottobre dell'anno scorso, che metteva opportunamente in luce il processo di laicizzazione o di chiusura delle chiese storiche nella città di Modena, spesso senza motivo.

Nel caso di San Domenico, so per certo che la riapertura è stata possibile principalmente grazie alla caparbietà di una fedele. Questo mi spinge a fare una riflessione: quando osservo il desolante abbandono del monastero benedettino di San Pietro, della cui strana vicenda ancora non so darmi una risposta razionale, vorrei chiedere a tutte le persone di buona volontà di unirsi in una battaglia corale che chieda il ripristino della dignità di quell'edificio che è una perla di architettura e il ritorno di un Ordine che nei secoli ha permesso alla gente di comprendere la bellezza del trascendente.

È un appello che faccio anche al vescovo e al senatore Barcaiuolo, che si è vantato in più circostanze di aver 'salvato' l'area interna abbaziale attraverso una sua riconversione a uso laico. Non c'è nessun tipo di 'salus' intesa come salvezza nella laicizzazione del sacro e nel calpestamento della memoria storica, e questo è vero anche per la gloriosa abbazia di Nonantola.

Non deve esserci nessuna logica di potere nella gestione del patrimonio religioso di una città: prima lo si capisce, meglio è per tutti.

Dario Piovani