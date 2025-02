Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Caro direttore,Ho letto con attenzione la missiva del signor Gatti che parla di 'Massimo il gentile' con riferimento al nostro sindaco, la cui maschera è ormai caduta.Io lo definirei piuttosto un 'cunctator', ovvero un temporeggiatore, come il dittatore romano Quinto Fabio Massimo che guerreggiò contro Annibale nel II secolo a.C.Ad oggi è tutto un grande insieme vuoto: dalla gestione dei flussi migratori a quella delle bande giovanili (fenomeni spesso legati), ai rifiuti, agli autobus, al decoro urbano.Non me la prendo con lui, e neppure con i suoi elettori, che passeranno alla storia per aver mandato al governo il sindaco più forestiero che si potesse immaginare, bensì con chi si è astenuto dal voto, perpetuando lo status quo e dando il 'la' a qualunque uso e abuso della res publica da parte della compagine rossa.Quinto Fabio Massimo utilizzava la tecnica del temporeggiamento per snervare l'avversario e portarlo alla disfatta: c'è analogia con l'altro Massimo, però quest'ultimo, se ha onestà intellettuale, deve rendersi conto che la disfatta sarà dell'intera città di Modena e quindi anche la sua.Cordiali saluti