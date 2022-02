Non vaccinata perchè allergica, umiliata in un colloquio di lavoro

Buonasera, mi chiamo Alessandra, ho 41 anni e sono qui per raccontare ciò che mi sta accadendo in riferimento al Covid 19 e ai relativi vaccini.Sono un soggetto allergico a più di trenta principi attivi contenuti in vari medicinali, compresi anche nei vaccini Covid 19 attualmente in commercio.Il giorno 19 Gennaio 2022, mi reco al centro vaccinale di Carpi per capire cosa poter fare. Faccio la fila ed entro al colloquio con il medico.Senza leggere la parte del modulo di triage prevaccinale, timbra il foglio, inserisce la data e mi dice che mi verrà somministrato il Moderna.Non appena gira il foglio legge che sono allergica (oltre a lattice e nichel) a ben 4 principi attivi contenuti nel Moderna.A questo punto propone il Pfizer (ma anche lì ci sono 2 principi attivi ai quali sono allergica). Mi manda a casa e mi dice di accordarmi con chi mi chiamerà. Siamo al 21 Febbraio 2022 e non mi ha chiamata nessuno.Dopo ripetute PEC e telefonate da parte mia al servizio sanitario regionale, nessuna risposta.Non è finita qui.Oggi 21 febbraio 2022, ho un appuntamento per un colloquio di lavoro alle 16.30, presso un'azienda con sede a Modena. Durante la telefonata mi viene detto che per accedere in azienda serve il green pass. Nessun problema alle 15.15 ero già in fila per fare il tampone e avere il green pass base.Arrivo in questa azienda, la ragazza mi chiede il green pass e le do la stampa, scansiona e mi dice che non è valido.Le dico che è il green pass base, in quanto ho fatto il tampone meno di 1 ora fa.Mi fa accomodare e mi dice che avvisa la titolare e che sarei salita.Sento la ragazza che chiama la titolare e le dice che sono arrivata ma c'è un problema che è il mio green pass; sento dalla tromba delle scale la titolare che dice alla ragazza di venire a dirmi di chiedermi il perchè io non fossi vaccinata e di non farmi assolutamente salire aggiungendo di chiamare i vigili se io non me ne fossi andata.Fingo di non aver sentito e si avvicina la ragazza chiedendomi come mai non fossi vaccinata (nel frattempo scende la titolare).Le dico che non sono tenuta a dirlo e mi dice che allora non posso accedere al colloquio, in quanto non vaccinata.Interviene quindi la titolare dicendo che in azienda ci sono soggetti a rischio e che io avrei attaccato il Covid a tutti.Le dico che ho fatto un tampone meno di 1 ora prima negativo e mi dice di accomodarmi fuori alla svelta in quanto soggetto pericoloso, aggiungendo che in azienda sono tutti vaccinati per cui immuni al Covid.Senza dire altro sono uscita, perchè credo che con persone del genere non bisogna nemmeno sprecare energie.Posso però confessare che in macchina sono scoppiata in un pianto liberatorio, in quanto mi sono sentita davvero emarginata, tra l'altro su cose che non stanno proprio così.1. I vaccinati non sono immuni2. Per lavorare mi basta il green pass base, non avendo 50 anniO forse mi sono persa qualche pezzo?