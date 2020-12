Nonantola, alluvionati uffici e abitazione. Nessuno ci ha avvertito

Spett. Redazione,

vi scrivo da Nonantola, sono proprietario di alcuni fabbricati appena ristrutturati (a scanso di equivoci con mezzi propri e nessun contributo di alcun genere) sulla provinciale tra Modena e Nonantola, dove dallo scorso agosto ho sia l’abitazione che lo studio.

Da qualche mese ho presentato la fine lavori e domenica ho subito l'alluvione.

L'acqua che arrivava da Bagazzano è passata da me per procedere verso Nonantola, per fortuna a parte i danni materiali non è successo niente, ma quello che lascia basiti è che nessuno dell’amministrazione abbia pensato di avvertirci nonostante siamo tra i primi fabbricati ad essere stati interessati dal problema.

Segnalo inoltre che con la grandinata del 22 giugno 2019 avevo avuto un'enorme quantità di danni e che il Comune di Nonantola non è tuttora stato in grado di controllare le domande presentate per i contributi previsti dalla Regione.

Secondo me sono problematiche amministrative che non si conoscono e meriterebbero di essere portate a conoscenza pubblica.

Ing. Gianluca Montefusco