Nuova gestione rifiuti, tutti i problemi legati al modello-Hera

mi chiamo Angelo Pugnaghi e sono un cittadino attivo del Quartiere 4. Vi scrivo questa mail per evidenziare vari problemi che si sono venuti a creare dopo la sostituzione dei cassonetti di Hera.A parte l'incivilta dei cittadini che c'è sempre stata anche prima dell'introduzione del porta a porta.Il problema dei rifiuti abbandonati esiste da sempre e i cumuli di immondizie a fianco dei cassonetti c'era anche prima.Avendo tolto i cassonetti nei vecchi stalli che erano posizionati inseriti nei marciapiedi e nelle piste ciclabili si sono venuti a creare delle trappole per i ciclisti e per i pedoni con possibili cadute e quindi infortuni a carico dei cittadini che il comune dovrà eventualmente risarcire...Queste trappole sparse per la città non sono per niente segnalate. Altro problema è il tipo di cassonetti scelti.Molti dell'indiferenziato si stanno rompendo nell'operazione di svuotamento ne ho già segnalati 4 con la stessa rottura. Altro problema è il cassonetto degli sfalci che nello svuotamento i rami infilati si incastrano nell'uscita con la conseguenza di rami caduti a terra davanti e incastrati nel coperchio mezzi dentro e mezzi fuori.Ultima segnalazione.I contenitori per la raccolta delle pile che si trovano in giro per la città non vengono mai svuotati e alcuni sono rotti con la caduta a terra di tutto quello che i cittadini non molto ligi ci buttano dentro...La colpa a questo punto non è solo di Hera e del Comune ma anche dei cittadini Modenesi e non.Saluti