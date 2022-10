Obbligo vaccino e green pass: è tempo di un dibattito vero tra medici

Caro direttore, come ti ho scritto più volte la scienza non è un dogma ma un continuo confronto fra gli addetti ai lavori. In Italia questo meccanismo si è inceppato. I decisori politici e i media hanno dato ascolto solo e soltanto a medici scelti dalla stessa politica. Tutti gli altri con titoli accademici prestigiosi non hanno più avuto voce. È ora che i cittadini possano assistere ad un pubblico dibattito in particolare sull’obbligo vaccinale per i sanitari, sul valore medico del green pass, sulla vaccinazione di donne incinte e bambini.Debitamente informati decideranno poi in autonomia la strada da scegliere. Per questo motivo il comitato medico scientifico indipendente ha messo a disposizione titolati professori universitari (Frajese, Cosentino, Bizzarri, Bellavite, Giorlandino, Donzelli). Ho inviato una informativa ufficiale al magnifico rettore dell'Unimore, professor Porro, al preside della Facoltà di Medicina, professor De Santis, alla direttrice generale della Ausl di Modena dottoressa Petrini, al direttore generale dell’Azienda universitaria ospedaliera di Modena dottor Vagnini e al presidente dell’Ordine dei medici di Modena dottor Curatola, per invitarli a scegliere i loro professionisti più qualificati per un proficuo scambio sulla più recente letteratura scientifica. A Modena abbiamo ricercatori del calibro del professor Cossarizza che ha rifiutato un confronto con il sottoscritto umile medico di trincea, ma che sarà sicuramente disponibile ad un confronto fra pari.