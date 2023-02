Ospedale di Pavullo, grazie a tutti gli operatori

Sono stato recentemente operato ad una spalla, presso il reparto d'ortopedia del nostro ospedale di Pavullo, e mi sento di ringraziare pubblicamente tutti, veramente tutti. Il dottor Luca Fontana, per la sua grande professionalità e disponibilità, il dottor Michele Amoruso, un grandissimo professionista e una persona sempre presente dentro e fuori dalla sala operatoria.Tutto il reparto di ortopedia, dai dottori, agli infermieri, alle/agli oss; un grazie a Carmen Rossi a Fabio Petrillo e a tutti gli operatori della sala operatoria, nonché al reparto di fisioterapia. Tutti sempre attenti, disponibili, gentili e sorridenti, anche solo con una parola. È un servizio che forse abbiamo sempre ritenuto scontato avere e che nonostante non siano state investite molte risorse per il suo sostentamento, ha mantenuto alti livelli di professionalità ed umanità. Il valore immenso di questo ospedale e di chi vi opera dentro, si evince purtroppo quasi solamente nel momento in cui se ne ha bisogno.



Credo che per la nostra comunità e per il nostro ampio territorio, tutto questo sia un grande valore aggiunto, indispensabile e insostituibile, sicuramente il più importante che un cittadino possa avere.

Grazie di cuore.

Gabriele Lorenzi