Ospedale Mirandola, nascoste le delibere con le promesse di Bonaccini

Come tutti, sanno la CTSS (conferenza territoriale sociale e sanitaria) è l'organo che decide la programmazione della sanità all'interno della provincia di Modena che unisce i 47 sindaci della Provincia di Modena e i direttori delle aziende sanitarie dei distretti. Nel particolare, la Conferenza del 20 maggio aveva come oggetto il 'Piano degli Investimenti in corso di realizzazione e di programmazione' ed era presente anche l’assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini.Ebbene per questa convocazione, non è ancora stata pubblicata la relativa delibera, mentre per altre, addirittura anche più recenti invece sì. Per quale motivo?Vale lo stesso discorso per la delibera del 13 dicembre 2019. Anche questa cruciale, in particolare per l'ospedale di Mirandola. In quella conferenza si è affrontata infatti, stando alla convocazione 'l'analisi del contesto provinciale modenese e azioni per il triennio 2019-2022', oltre al conferimento dell’incarico di direttore delle Attività Socio-Sanitarie dell’Ausl di Modena, il piano di Riparto del Fondo Gioco d’Azzardo Patologico 2019 e una informativa del sindaco di Palagano.Da tenere presente che in piena campagna elettorale il presidente Stefano Bonaccini nel pomeriggio dello stesso 13 dicembre 2019 quando venne in visita all'ospedale di Mirandola aveva detto che proprio quella mattina nel comitato provinciale i soldi erano decisi e certi per avere ospedale di 'primo livello a Mirandola' uguale quindi a quello di Carpi, qui il video.A sei mesi di distanza i cittadini, stante la mancanza di pubblicazione delle delibere, non sanno dunque cosa è stato deciso nel merito su un tema cruciale come quello dell'ospedale di Mirandola. Del fatto ho anche chiesto lumi alla verbalizzante della Ctss, Monica Benassi, ma senza ottenere risultati. Credo che trasparenza vorrebbe che tali documenti vengano resi pubblici ed accessibili a tutti.