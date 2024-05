Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli importi variegato legati alle singole zone vengono con regolarità rincarati apponendo una targhetta adesiva sull'importo precedente.È noto che la macchina che distribuisce i biglietti della sosta non dà resto, quindi si fissano importi orari da 70, 1,05, 1,40 fino a 2,15 euro. È chiaro l'intento di favorire l'introduzione di una cifra tonda.Non esiste inoltre la possibilità, come in altre città di avere una tariffa calmierata per la mezza o l'intera giornata.Viaggio spesso per l'Italia e queste tariffe le ho viste solo nella mia. Penso sarebbe opportuno, non solo ridurle, ma creare una tariffa oraria che non includa l'introduzione di spiccioli al fine di costringere il cittadino a versare più del dovuto. Ricordo anche che in città molto più turistiche (Como ad esempio) si trovano tariffe orarie da un euro anche in prossimità del centro.