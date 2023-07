Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Mio figlio appena diciottenne ha preparato tutta la documentazione per l'iscrizione per ottenere la patente di guida, insieme a mio marito poi si sono recati in motorizzazione di Modena per la presentazione dei documenti (volendo fare domanda da privatista e non con l'autoscuola).Arrivati sul posto sono stati informati che solo per l'appuntamento per la presentazione della documentazione c'erano tempi di attesa di 4 mesi. Quattro mesi per la presentazione di una domanda? E altrettanto per l'appuntamento per poter eseguire l'esame?Restiamo allibiti. Sembra quasi un modo per costringere a recarsi in autoscuola. E se non avessimo la possibilità? Per cosa paghiamo le tasse?