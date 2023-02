Pavullo, strade pericolose per la neve: perchè non chiudere le scuole?

mi chiamo Camilla Costantini e frequento la quinta superiore del liceo delle scienze umane “Cavazzi-Sorbelli” di Pavullo nel Frignano.Ho deciso di scrivervi per segnalarvi la situazione di disagio che la neve sta causando a noi studenti: ieri le corriere sono arrivate in ritardo e, di conseguenza, anche tutti gli studenti pendolari.Inoltre, la presenza a scuola è stata, in molte classi, esigua a causa dell’impraticabilità delle strade di Pavullo; alcuni studenti, infatti, non riuscivano neanche a uscire di casa. La pericolosità della circolazione sulle strade è stata anche messa in evidenza da diversi quotidiani locali.Si prevede che, nei prossimi giorni, ci saranno ancora precipitazioni nevose, quindi mi domando come mai non sia stata presa in considerazione la possibilità di chiudere tutte le scuole per la sicurezza e la tranquillità di tutti.Grazie