Perchè non creare la Cittadella della Giustizia all'ex Manfredini?

Gentile direttore,

In merito all'ex Manfredini, se si volesse guardare alla luna e non al dito, bisognerebbe intervistare gli avvocati che siedono in Consiglio comunale: tra i banchi della maggioranza e dell'opposizione non c'è che l'imbarazzo della scelta. E chiedere il perché, da parte loro, c'è tanta avversione alla Cittadella della Giustizia nell'ex Manfredini. Tanta avversione che si è concretizzata in nessuna proposta in tal senso in tutti questi anni, contribuendo a mantenere ingessata Modena.

Tale insistenza per mantenerla comunque in centro, sarà solo per mantenere il magazzino principale a pochi metri dalle botteghe, oppure ci sono questioni più profonde, molto più determinanti, come la pausa pranzo e l'aperitivo nei localini tipici del centro storico?

Sapete com'è, noi campagnoli un po' frustrati siamo anche piuttosto invidiosi.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto