'Più che dalle reazioni avverse sono stato ferito dalla imposizione'

Mi avete scritto in tanti, riempiendo la mia giornata di messaggi di solidarietà ed in cui raccontavate le vostre esperienze. Ho raccontato la mia esperienza con l'intento di invitare a riflettere su ciò che sta avvenendo e con l'implicito invito a segnalare le vostre condizioni di salute post inoculazione.Credo sia realmente importante segnalare gli effetti avversi non per screditare la ricerca scientifica ma per dare gli strumenti utili a perfezionare ciò che non va o capire se ciò che si sta facendo è pericoloso.Sono una persona normale, semplice, genuina, sono l'amico di tutti che si preoccupa sempre che gli altri si sentano bene, che non soffrano, che non si sentano soli se le cose non vanno bene. Appartengo alla categoria di chi è stato lasciato indietro nel mondo del lavoro e non è più ricollocabile nonostante tre diplomi e una carriera che mi ha visto partire da operaio per arrivare ad essere dirigente. Sono una persona con un grande senso della giustizia e che è alla costante ricerca della verità. Non mi sento di dover insegnare nulla a nessuno, perchè nella vita c'è sempre da imparare e perchè non esistono verità assolute. Ho le mie esperienze, le mie opinioni, le mie verità e il mio senso di giustizia. Siamo dunque tutti vittime del più grande delirio di onnipotenza? Vittime del cosiddetto fantomatico 'grande reset'? O forse complici di un sistema in cui amiamo crogiolarci nelle illusioni. Siamo vittime di una campagna vaccinale di cui non è stata ultimata la sperimentazione, divenendo noi stessi le prime cavie, oppure ci siamo accontentati di accettare quella che sembrava la soluzione più semplice a seguito delle continue violenze psicologiche sulla pandemia?Personalmente non ho avuto scelta poichè come over cinquanta ho dovuto adempiere a un obbligo di legge contro la mia volontà.E questo è molto più fastidioso delle mie reazioni avverse, questa è violenza personale, l'impossibilità di poter decidere liberamente della propria salute. Tutto questo è potuto accadere a mio avviso per tre semplici ragioni: la prima è che la politica nella gestione della pandemia si è sostituita alla medicina creando panico generale con la disinformazione ed imponendo un'unica via di pensiero senza diritto di replica. In secondo luogo perchè il terrorismo mediatico ha creato divisione e discriminazione a livello sociale, ma il terzo punto credo sia il più determinante: noi lo abbiamo concesso. Il governo si è investito di poteri che nessuno gli ha conferito in virtù di un'emergenza che non ha fine e decretando leggi anticostituzionali con il tacito consenso del popolo poichè nessuno ha mosso un dito. Hanno imposto, neppure chiesto, di fare una tessera con cui dimostrare per i giorni a venire di essere sani, per qualsiasi cosa si debba fare. O meglio, hanno imposto di fare una tessera che dimostri chi è con o contro il sistema, indipendentemente dal fatto che sia giusto, sbagliato o discriminatorio. Questo è un paese democratico? Non mi pare. Io credo che se alla data in cui doveva scattare l'esibizione del green pass si fosse fermato il mondo dei lavoratori per cinque giorni a quest'ora saremmo in una situazione differente. In questo Paese onestamente non vedo futuro. In due anni di post ho sempre cercato di scindere l'aspetto sanitario da quello costituzionale.Posso essermi documentato fin che voglio ma l'unico aspetto su cui posso avere certezze riguarda ciò che è scritto nella Costituzione. Auspicavo soluzione logiche e di buon senso, ma quando si muovono grandi interessi economici. temo che l'unica logica che resta sia quella dei profitti.