capisco la propaganda e tutto quello che ci gira intorno, però quando è troppo è troppo... quando diventa presa per i fondelli non si può non replicare.Maletti va a Roma per rivendicare un 'Piano casa nazionale' In casa Pd quando non si sa cosa dire si propaganda che tutti i problemi sono causati dal Governo in carica, il quale deve (imperativo) risolvere tutto e subito (indipendentemente da chi e quando il problema è stato generato). Visto che i soldi a Modena ci sono (eccome se ci sono) vorrei ricordare a Maletti ed al Pd intero alcuni numeri.Per il faraonico, inutile ed assurdo progetto Ago la Fondazione di Modena ha destinato 110.000.000 (centodiecimilioni) di euro.Soldi dei modenesi.Con centodieci milioni di euro, al costo stimato di circa 1.500 euro il metroquadro, si sarebbero potuti edificare oltre 70.000 (settantamila) metri quadrati di edilizia residenziale. 70.000 metri quadrati che equivalgono a circa 700 appartamenti per una famiglia di tre/quattro persone. Circa 2.500 persone messe al coperto.Quindi, se a Modena il Pd e compagnia cantante spendono malamente i soldi in Ago per soddisfare capricci, egocentrismi, megalomanie, non si cerchi poi di scaricare le colpe su inventati capri espiatori. A Modena i soldi ci sono! Bisognerebbe solo spenderli bene.Cordialmente,