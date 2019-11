Piena Secchia, le finte rassicurazioni sulla situazione di Ponte Alto

Ho ascoltato domenica il telegiornale di TRC affermare che i lavori fatti a San Pancrazio prima di Ponte Alto hanno molto migliorato la situazione del Secchia.Devo far notare che questi lavori per la costruzione dell'argine in affiancamento al muretto sono fermi al 30% dell'opera e l'alveo e stato spostato per un 40%, quindi per ora non serve a nulla.Fra 1,2 anni a opera finita si metterà in sicurezza il fiume solo per le piene piccole.Non so chi ha fatto il servizio ma c'è un limite a tutto non si può utilizzare passanti inconsapevoli per dare un falso senso di sicurezza ai cittadini e ai politici.I cittadini così illusi dormiranno sonni tranquilli per poi svegliarsi una domenica mattina con i piedi a mollo e poi sentirsi dire è stato il cambiamento climatico.E i politici convinti di aver fatto qualcosa di straodinario continueranno a non finanziare l'adeguamento della cassa di espansione per le piene medie.Per le piene grandi cioè per la vera messa in sicurezza di Modena oggi non ci sono nemmeno i progetti e con questi servizi mai ci saranno.