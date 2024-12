'Quando mio marito venne escluso dal cda Farmacie comunali per motivi di appartenenza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Egregio Direttore,innanzitutto volevo ringraziarla del cordoglio espresso alle nostre famiglie per la dolorosa perdita.I tanti che hanno conosciuto mio marito Adolfo, oltre alla grande competenza in ambito professionale gli hanno sempre riconosciuto una vastissima cultura che spaziava in numerosi ambiti: politici, economici, culturali, artistici oltre ad una grande franchezza.

Franchezza che gli era possibile stante la sua reale e non formale libertà intellettuale, facilitata dal privilegio di nascita e dal non aver obblighi di riconoscenza. In relazione a quanto da lei riportato (candidatura al cda delle Farmacie Comunali) ricordo che un politico, presente nell’ex e nell’attuale Consiglio Comunale, in un colloquio gli confermò che la scelta del terzo incarico era dovuta a motivi di appartenenza e non di competenza. Ad amareggiarlo non fu la mancata elezione per scontata motivazione, ma il constatare che un giovane fosse già così intriso di arroganza da potere, dal sorridere dicendo che non c’era nulla di personale, quella era solo prassi.

Dr.ssa Elisabetta Scalera