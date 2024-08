Questura di Modena, forse è meglio puntare alla fascia C

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

e se puntassimo alla fascia C per la Questura di Modena?E se facessimo qualcosa di veramente innovativo affrontando le cause invece di agire sempre ed in ritardo sugli effetti? Se provassimo a diminuire i reati, invece di aumentare il personale che li persegue? Badate bene che stiamo vivendo una crisi epocale. Badate bene che se andiamo a fondo si salvano solo quelli dei piani alti. Abbiamo l'esempio di come, molto probabilmente e purtroppo, andrà a finire anche da noi, a pochi chilometri: la Francia. Tutti a parlare degli effetti e nessuno che affronti chiaramente le cause.Tutti ad invocare la Questura di fascia A, l'aumento degli organici di polizia e cose del genere.

Ma possiamo noi avere, e permetterci economicamente, un poliziotto per ogni cittadino? Ma possiamo noi in Italia, con una criminalità organizzata tra le più potenti al mondo, destinare ingenti risorse economiche ed umane per perseguire la microcriminalità? Soprattutto se questa microcriminalità è per la stragrande maggioranza importata? Quanto personale delle forze dell'ordine viene utilizzato per seguire le pratiche burocratiche e giudiziarie di questi soggetti?

Personale che così non può perseguire reati ben più gravi. Possiamo noi offrire alloggi, assistenza sanitaria ed ogni tipo di supporto al mondo intero? Chi è che non vorrebbe eliminare la fame dal mondo e che tutte le guerre cessassero? Ma, purtroppo, il mondo è così... da sempre.

Che sappiano quelli della velleitaria e pindarica sinistra italiana (sinistra per modo di dire, la vera sinistra è ben altra cosa), badate bene che se andiamo a fondo si salvano solo quelli dei piani alti.

Cordiali saluti,

Roberto Malavasi - Albareto