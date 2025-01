Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Chiamo quindi il servizio clienti hera e chiedo info, la risposta è che ancora non lo sanno, gli aggiornamenti dei calendari e delle modalità sono ancora in corso e mi dice che stanno aspettando indicazioni.Buffo, credevo fossero loro a gestire il servizio per il Comune.Chiedo quindi cosa fare in caso di mancata decisione in tempo utile, risposta tenete lì la carta fino a nuovi aggiornamenti. Se non c'è ritiro, conservate presso di voi. Buffo, credevo avessero tolto i cassonetti per ritirare i rifiuti alla fonte e fornire un servizio.Prevedo sacchi che rimangono non ritirati per diversi giorni e spero che rimettano presto i cassonetti della carta e della plastica, davvero non ne possiamo più. Chi differenziava prima continuerà a farlo, chi seminava rifiuti prima continuerà a farlo, anzi si sente anche innocente perché ormai tutti lo fanno, guarda in giro'S.M.