Regionali, il centrodestra sostituisca la Ugolini con Bignami

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

mi accodo all'analisi di Magath nel Punto di ieri L'unica candidatura possibile per cercare di espugnare la roccaforte rosso tenue emiliano-romagnola era quella dell'onorevole Bignami.L'unico con la presenza scenica e le competenze in grado di mobilitare le masse popolari autoconfinatesi nell'astensionismo.Così non è stato, si sta proponendo Ugolini, e, memore della negativa esperienza modenese, vien quasi da pensare che esista un patto occulto tra le forze politiche per concedere al centrosinistra una vetrina a livello nazionale: Emilia-Romagna e Toscana.Se mi è permesso, un suggerimento per la candidata Ugolini.Considerando che nell'attuale fase politica l'immagine è sovente più importante della competenza (soprattutto se si è poco conosciuti), e che la cura dei particolari (Schlein ha l'armocromista) è indispensabile per il messaggio che si intende trasmettere, abbandoni gli orecchini di perle: la fanno apparire come una signora casa-chiesa con la quale non si può far altro che andare in vacanza a Montecreto (con tutto il rispetto per Montecreto).

Mentre, invece, il campo degli astenuti è molto trasversale.

Eppoi, che cominci ad inchiodare il PD su come spende malamente i soldi nella nostra regione, con esempi concreti. Del tipo, per rimanere a Modena: si sono spesi 600.000 euro per rifare il pavimento al Teatro Storchi, oppure, si stanno spendendo 4 milioni di euro per riqualificare il Campo da baseball (baseball in Italia).

Roberto Malavasi - Albareto

P.S. Però, sulla scorta di quanto accaduto negli USA, un cambio in corsa Ugolini-Bignami è ancora possibile